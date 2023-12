Speciale energia: Università, Statale di Mila la Rete 5g anche per robot, droni o veicoli autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla rete dei telefoni alla rete dei robot: ecco la sfida che sta affrontando l'Università degli Studi di Milano per trasformare l'attuale rete mobile 5G in una rete che si auto-gestisce posizionando dinamicamente i servizi in modo da minimizzare i tempi di accesso e il consumo di energia. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. IDAN (Intent-driven autonomous network), questo il nome del progetto, contribuisce allo Spoke n. 2 del progetto del PNRR MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action, che si concentra sul tema dei Big Data e Open Data per le Life Sciences ed è stato recentemente insignito del Premio Internazionale per l'Innovazione del TMForum di Copenhagen. Il progetto vede la collaborazione dell'Università di Milano con i maggiori operatori mondiali delle telecomunicazioni tra cui TIM, Ericsson, Huawei, China Mobile ed altri. La partecipazione al progetto IDAN dell'Università degli Studi di Milano è coordinata da Marco Anisetti, docente di Informatica, e vede la partecipazione di un gruppo di ricercatori e docenti del Laboratorio SESAR - SEcure Service-oriented Architectures Research Lab del dipartimento di Informatica della Statale, diretto da Ernesto Damiani, docente della stessa materia. Una delle problematiche emergenti nel mondo della comunicazione e trasmissione dati è la creazione di punti di accesso virtuali: ora, infatti, la rete 5G deve servire non più solamente dispositivi come gli smartphone, ma qualunque dispositivo attivabile in qualsiasi cella della rete cellulare 5G, come ad esempio robot in ambito medico, droni, veicoli a guida autonoma, apparecchiature della ricerca biomedica, ovvero tutti i dispositivi che chiedono dei "punti di accesso" alla rete per poter funzionare in maniera corretta mantenendo il tempo di latenza nella risposta su valori accettabili. (Com)