Speciale energia: Romania, Transelectrica ottiene finanziamento da 56 milioni attraverso REPowerEU

- Il gestore della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica in Romania, Transelectrica, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di oltre 56 milioni di euro attraverso il programma europeo REPowerEU. Il finanziamento è concesso per l'installazione di centrali fotovoltaiche e strutture di accumulo in 29 centrali elettriche, per il rinnovo della tecnologia della controllata Smart SA, adibita alla manutenzione della rete di trasporto, e per l'ottimizzazione della rete di comunicazioni gestita da Teletrans (operatore nazionale delle comunicazioni). E’ infine prevista la creazione di un centro di raccolta dati. Secondo un comunicato della società, l'obiettivo dell'investimento finanziato da REPowerEU è aumentare la flessibilità e risolvere i blocchi nella rete elettrica al fine di accelerare l'integrazione di ulteriori capacità di energia rinnovabile e aumentare il grado di resilienza della rete. (Rob)