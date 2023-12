Speciale energia: Sace, 1,1 miliardi progetti a sostegno export italiano per facilitare transizione green Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetti per 1,1 miliardi di euro per sostenere l’export italiano e le opportunità connesse allo sviluppo e alla transizione green del Brasile: questo è il valore delle operazioni che Sace, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese in Italia e nel mondo, sta valutando in un’ampia gamma di settori - dalle tecnologie alle energie rinnovabili come l’idrogeno green, dalla manifattura alle materie prime rare, metalli & mining - e che punta a far crescere, considerato l’elevato potenziale del Brasile, oggi ottava economia mondiale e secondo partner commerciale dell’Italia nelle Americhe dopo gli Stati Uniti e prima di Canada e Messico. In questo scenario, Sace ha riunito a Sao Paulo oltre un centinaio di business leader brasiliani nell’evento “Sace meets Brazil - A Push towards a Sustainable Future”, con l’obiettivo di fare da apripista alle imprese e PMI italiane con i principali attori sul mercato brasiliano – tra questi Raizen, Nexa, Vale e Jbs, che sono solo alcuni dei gruppi industriali di settori diversificati (dall’energia ai metalli e minerario dall’agrifood alla chimica) con cui Sace ha finora lavorato per sostenere le esportazioni di Pmi e imprese del Made in Italy nel Paese sudamericano. (Rin)