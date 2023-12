Algeria-Italia: inaugurato lo stabilimento della Fiat a Tafraoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato ufficialmente inaugurato questa mattina lo stabilimento Fiat di Tafraoui, nella provincia di Orano, nell'ovest dell'Algeria. All'inaugurazione erano presenti il ministro dell'Industria algerino, Ali Aoun, il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, l'ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, e l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares. A sostenere il progetto di Fiat in Algeria saranno undici aziende che si occuperanno di diverse componenti, tra cui Iris per le ruote, Severite per il vetro e il cristallo, Sarl per la plastica, Tossiali per il ferro e l'acciaio, Martor Algerie per i sedili, Sital per i cavi, Fabcom per le batterie, Htl per l'elettronica, Ouled Kheider Industry per i radiatori. L’impianto prevede l’assemblaggio dei veicoli con contenuto locale iniziale del 10 per cento, con intesa di passare al 30-40 per cento in tre anni. (segue) (Ala)