Veneto: Marchi (Save), collegamento ferroviario aeroporto Marco Polo in tempi e costi previsti

- Sarà un lavoro corale che si concluderà nei tempi e costi previsti. Lo ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del gruppo Save, nel corso del proprio intervento alla cerimonia di avvio dei lavori per il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia alla rete ferroviaria nazionle. "È una data importante, perché da molti anni abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto. Era il 2001 quando ne ho cominciato a parlare, il 2013 quando ho firmato il protocollo d'intesa con Ferrovie dello Stato e il Governo, è il 2023 quando finalmente facciamo partire l'opera. Questa opera è il naturale completamento delle infrastrutture aeroportuali. Questo è un collegamento indispensabile con l'aeroporto Marco Polo, che è il terzo intercontinentale italiano”. “Voglio sottolineare – ha aggiunto - che quella che nascerà sarà una stazione passante e non di testa. Abbiamo avuto molta attenzione per l'ambiente: la zona marina non verrà toccata. Sarà un corale lavoro di squadra e che si concluderà nei tempi e costi previsti". (Rev)