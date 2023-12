Infrastrutture: Germanà (Lega), con Salvini passi avanti importanti per Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Sicilia "stiamo assistendo a un avanzamento senza precedenti delle opere infrastrutturali è solo grazie al lavoro portato avanti senza sosta dal vicepremier Matteo Salvini". Lo dichiara in una nota il senatore siciliano della Lega, Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a palazzo Madama. "Oggi, con l'inaugurazione della tratta tra Agrigento e l'aeroporto di Palermo segniamo una svolta: una risposta che i nostri territori aspettavano da tempo. Un altro tassello importante per lo sviluppo della nostra Isola, un altro atto concreto. Grazie al Mit, sono inoltre previsti investimenti per un totale di 28 miliardi di euro relativamente alle infrastrutture e ai trasporti siciliani: 13 miliardi di euro per la rete ferroviaria e 15 miliardi di euro per strade e autostrade. L'attenzione del ministro Salvini per la nostra Sicilia è sotto gli occhi di tutti. Dalle parole ai fatti", conclude Germanà. (Rin)