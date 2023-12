Iran: Consiglio dell'Ue inserisce 6 persone e 5 entità in lista sanzioni per produzione droni forniti a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha imposto oggi misure restrittive nei confronti di 6 persone e 5 entità coinvolte nello sviluppo e nella produzione da parte dell'Iran di droni aerei senza pilota (Uav) utilizzati nella guerra di aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina. Si tratta dei primi elenchi nell'ambito del nuovo quadro normativo per le misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Esse integrano le precedenti quattro serie di elenchi di droni iraniani già adottate nell'ambito di altri regimi sanzionatori, specifica il Consiglio in una nota. Le nuove iscrizioni nelle liste delle misure restrittive includono la società Shakad Sanat Asmari, il suo amministratore delegato, il suo vice amministratore delegato e il suo scienziato capo; altre società che producono componenti per Uav, in particolare la Baharestan Kish Company e il suo amministratore delegato, Saad Sazeh Faraz Sharif e il suo amministratore delegato, nonché la Sarmad Electronic Sepahan Company, che offre servizi di ingegneria aerospaziale, e le società che aiutano il corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche Quds force (Irgc-Qf) a migliorare il programma Uav (Kimia Part Sivan Company). (segue) (Beb)