Venezia: Brugnaro, con collegamento ferroviario aeroporto Marco Polo si guarda al futuro

- Con il collegamento ferroviario dell’aeroporto Marco Polo si guarda al futuro. Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, nel corso cerimonia di avvio dei lavori per il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia alla rete ferroviaria nazionale. “Mi sembra di essere un soldato – ha aggiunto - perché stiamo inaugurando un’opera ma bisogna ricordarsi anche delle difficoltà che ci sono state. Per quest’opera abbiamo avuto diversi ricorsi. L'Italia è un paese di una grande ricchezza, ma facciamo fatica a capire che il futuro non è certo. Dobbiamo combattere e guardare davvero avanti”. “L'infrastruttura è stata pensata tanti anni fa, l'abbiamo ammodernata con grande capacità e fatica. Si tratta di alzare l'asticella. Abbiamo seguito questo lavoro con molta attenzione. Dobbiamo fare in modo che tutto funzioni bene e non ci siano problemi sulla gestione dell'aeroporto e della viabilità”, ha concluso. (Rev)