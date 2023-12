Napoli: assegno di cura per disabili gravissimi discusso in Commissione Politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, ha discusso con l'assessore Luca Fella Trapanese dell'assegno di cura per le persone con gravissime disabilità. L'assegno di cura spetta di diritto alle persone con disabilità gravissime, ha spiegato Trapanese. Sfortunatamente le risorse garantite dal governo tramite la Regione sono riuscite a coprire gli assegni per 969 persone con disabilità gravissime per i primi nove mesi dell'anno. Per coprire le ultime tre mensilità, la giunta ha già approvato una delibera che impegna l'amministrazione a trovare le risorse necessarie, tre milioni circa. Claudio Cecere (M5s) ha sottolineato la necessità di rendere questo assegno di cura stabile e duraturo, non rinnovandolo anno per anno. Garantire l'assegno di cura eviterebbe inoltre spese ulteriori per l'assistenza in Rsa. Iris Savastano (FI) ha chiesto che la Commissione sia riconvocata sul tema alla presenza di un rappresentante della regione. Il presidente Cilenti ha proposto la redazione di un documento da inviare a regione e governo per sollecitare la creazione di un capitolo di spesa pluriennale per finanziare l'assegno di cura.(Ren)