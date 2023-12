Medio Oriente: Scholz e Rutte, preoccupati da situazione umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, si sono detti preoccupati dalla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza durante la conferenza stampa che hanno tenuto a margine del loro incontro odierno a Berlino. In particolare, il capo del governo federale ha affermato che, nella risposta all'attacco subito dal movimento islamista palestinese Hamas, “Israele agisce e deve agire nel quadro del diritto internazionale umanitario”. Scholz ha quindi evidenziato: “Siamo preoccupati per la sofferenza della popolazione palestinese a Gaza, l'assistenza umanitaria per i civili deve essere migliorata”. A sua volta, Rutte ha invocato il rispetto del diritto internazionale durante la guerra a Gaza, manifestando preoccupazione per la situazione umanitaria nel territorio palestinese dove si registra “un gran numero di vittime”. Come riferisce il sito web “Finanzen.net”, secondo Rutte, Israele dovrebbe esercitare moderazione nelle operazioni militari a Gaza, dove le pause umanitarie sono importanti affinché acqua, generi alimentari, carburante e medicinali possano essere consegnati alla popolazione. (Geb)