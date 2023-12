Venezia: Brugnaro, cantieri Bosco dello sport inizieranno a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Bosco dello Sport inizieranno a marzo. Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, nel corso cerimonia di avvio dei lavori per il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia alla rete ferroviaria nazionale, con la volontà di “ringraziare il governo per aver dato un sogno ad una città che non ha mai avuto delle strutture sportivi simili”. Parlando poi dell’appuntamento Olimpico, Brugnaro ha dichiarato: “Sono fiducioso anche per le Olimpiadi. Il Paese si sta muovendo. Sono cose vive che impatteranno sull'economia. Abbiamo bisogno di una politica che faccia vedere alle persone che le cose vengono fatte”. (Rev)