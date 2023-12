Mps: Profumo, sempre avuto fiducia nella giustizia, contento anche per la banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre avuto fiducia nella giustizia, sono contento anche per la banca". l'ex presidente di Mps Alessandro Profumo ha accolto con queste parole la sentenza ribaltata e le condanne annullate oggi dalla Corte d'appello di Milano. Sia Profumo sia Fabrizio Viola, ex amministratore delegato di Rocca Salimbeni, sono stati assolti nel processo d'appello sul caso Mps, dove la Corte ha azzerato la condanna a 6 anni di carcere che era stata chiesta per i due manager per false comunicazioni sociali e aggiotaggio nel processo di primo grado. Annullata anche la sanzione pecuniaria da 800 mila euro nei confronti di Banca Mps. Con la sentenza odierna è arrivata anche l'assoluzione per Paolo Salvatori, ex presidente del consiglio sindacale di Mps. (Rem)