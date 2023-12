Lombardia: l'autostrada Milano-Lainate-Varese compie 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa iniziativa "celebriamo un secolo di connessione, progresso e innovazione". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipando all'inaugurazione dell'esposizione "A8cento: la viabilità compie 100 anni. Autostrada Milano-Lainate-Varese" in mostra fino al febbraio alla Villa Recalcati di Varese dove sarà possibile ammirare 11 pompe di benzina antiche provenienti dal Museo Fisogni di Tradate, collezione privata che conserva la più grande raccolta al mondo di distributori di carburante antichi. "Questa arteria - ha continuato - non solo ci consente di commemorare un'importante infrastruttura che ha cambiato il panorama autostradale italiano, ma anche di approfondire i suoi risvolti culturali che, inevitabilmente, hanno influenzato la vita delle persone e la società nel corso del tempo". "Considero le autostrade - ha proseguito Caruso - non solo asfalto, ma soprattutto come qualcosa che possa favorire la crescita, lo sviluppo e lo scambio di idee. Inevitabilmente questa importantissima via di collegamento è sinonimo di intrecci di storie e di viaggi, di scoperte inaspettate e di rapporti umani. Mi fa dunque piacere che questa esposizione possa offrire una nuova chiave di lettura dell'autostrada e del suo impatto sulla cultura italiana". "Complimenti dunque - ha concluso l'assessore - a chi l'ha immaginata e voluta perché così i visitatori potranno immergersi in un viaggio attraverso il tempo, scoprendo come l'autostrada abbia rappresentato non solo un mezzo di trasporto, ma un filo conduttore che ha collegato comunità, storie e tradizioni. L'inaugurazione di questo mostra è un riconoscimento alla creatività e all'ingegno che hanno reso possibile questo incredibile progresso nel corso di un secolo". Nel 2024 sarà realizzato un francobollo celebrativo dedicato al centenario dell'autostrada che comprende le province di Milano, Varese e Como. (Com)