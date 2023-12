Milano: a Palazzo Lombardia torna il "Natale della Cultura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassegna prosegue il 20 dicembre, alle ore 19, con il concerto natalizio 'Elisir di giovinezza!' dell'Orchestra da Camera Canova e le sinfonie di Mozart. Sul palco, a dirigere gli strumentisti, ci sarà il maestro Enrico Saverio Pagano con il soprano Barbara Massaro, di recente protagonista dell'opera 'Apollo et Hyacinthus' al Teatro La Fenice di Venezia. Tra le sinfonie che verranno eseguite, il celebre 'Exsultate, jubilate', mottetto sacro scritto a Milano da Mozart a soli 12 anni. Il "Natale della Cultura" si chiude il 21 dicembre, alle ore 19, con 'Questo matrimonio s'ha da fare?', uno spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory che darà voce e volto ai personaggi dei 'Promessi Sposi'. Il pubblico sarà accompagnato dalla narrazione dei capitoli più significativi del romanzo di Alessandro Manzoni con una filologica riduzione drammaturgica per donare il senso e la storia di questo capolavoro letterario. "I passi selezionati - sottolinea l'assessore Caruso - offriranno agli ascoltatori la possibilità di 'vedere' I Promessi Sposi e capire come la letteratura sia visione che può salvare la nostra immaginazione dal conformismo e dall'omologazione socio-tecnologica del nostro tempo. La performance, attraverso la presentazione e l'esecuzione al violino dei brani musicali di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Ennio Morricone proporrà uno spaccato della figura del Manzoni all'interno delle sue opere letterarie" (Com)