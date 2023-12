Russia: ministero Esteri convoca ambasciatore danese in relazione a dichiarazioni "provocatorie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore danese a Mosca Jacob Henningsen è stato convocato al ministero degli Esteri russo a causa delle sue recenti dichiarazioni "provocatorie" sull'attività di imprese straniere in Russia. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri russo. Per Mosca, le dichiarazioni del diplomatico della Danimarca sulle valutazioni dell'economia russa "sono inaccettabili e si avvicinano all'interferenza negli affari interni" del Paese. "La diffusione della speculazione è una violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e contraddice le funzioni dell'ambasciatore nel Paese ospitante", ha aggiunto il ministero degli Esteri russo. Il dicastero ha detto inoltre che Henningsen è stato informato del fatto che "il danno principale al lavoro in Russia di società straniere, comprese quelle danesi, è causato dalle sanzioni antirusse dell'Ue e degli Stati Uniti". "Allo stesso tempo, gli imprenditori che hanno deciso di continuare le loro attività nel nostro Paese godono del pieno sostegno delle autorità russe", ha osservato il ministero degli Esteri russo. Infine, il dicastero ha espresso la speranza che nel futuro Henningsen si astenga da dichiarazioni del genere. (Rum)