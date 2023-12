Sardegna: Lai (Pd), l'Isola rischia tagli per 370 milioni sui fondi del Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intanto – ha sottolineato Lai - alcune cose sono certe almeno per la Sardegna. Sono state confermate come definanziate le risorse relative alla misura M2C4 I2.2. per quasi 214 milioni di euro (Euro 213.960.909,46) in Sardegna. È stata ridotta la misura M5C2 I2.2.c destinata ai Piani Integrati Urbani (2,5 miliardi ridotti a 900 milioni sul piano nazionale come è stata ridotta da 3,3 a 2 miliardi i progetti di rigenerazione urbana (M5C2 I.2.1) con un complessivo taglio del 50 per cento che applicato in Sardegna sui 248 milioni di euro può prevedere un taglio di oltre 120 milioni di euro ma occorre attendere la risposta del governo per il dato definitivo. Restano confermati i definanziamenti delle misure M5C3 sulla coesione territoriale che in Sardegna valgono 37 milioni di euro”. Il parlamentare del Pd ha inoltre aggiunto che "mentre sono certi i tagli sulla M2C4 che vanno dai 6,1 milioni di euro per Sassari, i 4,88 milioni di Alghero, i 2,52 milioni di Muravera, 2,6 Tempio e i 2,9 Villasor sino ai 100.000 euro di Austis, o ai 300.000 euro ottenuti da circa 250 piccoli comuni, i dubbi restano su quali opere sono state definanziate tra quelle comprese nei piani integrati urbani che, in Sardegna riguardavano i 17 comuni di della città metropolitana di Cagliari per oltre 97 milioni di euro e per la rigenerazione urbana le 15 città medie dell'isola compresa Sassari, Alghero e Portotorres, Olbia e Tempio, Nuoro, Oristano e Cagliari, Carbonia e Iglesias, Capoterra, Sinnai, Monserrato, Selargius e Quartu". (Rsc)