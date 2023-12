© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di due morti e un ferito il bilancio dei colpi d'arma da fuoco esplosi oggi in diverse zone di Sion, in Svizzera. L'autore degli spari è in fuga, ricercato dalla polizia. Il sospettato è un 36enne considerato “pericoloso” che, secondo i primi accertamenti, conosceva le vittime. (Geb)