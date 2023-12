Roma: controlli in vari quartieri, 4 persone arrestate sequestrati 600 grammi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accurati controlli antidroga, svolti sul territorio romano, dalla Polizia di Stato hanno permesso di arrestare 4 persone. Gli investigatori dell' ottavo Distretto Tor Carbone, durante il quotidiano controllo del territorio, hanno notato un 26enne intento a consegnare dell'hashish ad un ragazzo e sono intervenuti riuscendo a bloccare il primo: addosso, il giovane nascondeva, all'interno della tasca del giubbotto, 3 involucri contenenti 59,53 grammi di hashish e 135 euro divisi in banconote di piccolo taglio. Tenuta d'occhio la palazzina dalla quale l'indagato era uscito, i poliziotti hanno visto una 39enne guardarsi intorno con fare sospetto prima di venire, a sua volta, fuori: sottoposta a controllo, nel suo appartamento hanno trovato, all'interno di un cassetto del mobile in soggiorno, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi e materiale utile al suo confezionamento. Entrambi sono stati arrestati. (segue) (Rer)