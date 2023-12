Roma: controlli in vari quartieri, 4 persone arrestate sequestrati 600 grammi di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati invece gli agenti del VI Distretto Casilino a fermare un 44enne alla guida di una macchina in chiara alterazione psicofisica: i poliziotti, durante il controllo, hanno scoperto che l'uomo non aveva la patente di guida e aveva all'interno di un borsello 10 grammi di hashish e 90 euro; nascosti dentro al cruscotto c'erano una pistola a gas e una maschera raffigurante il volto di un diavolo. In casa del 44enne, gli agenti hanno scovato altri 77 grammi della stessa sostanza e 2 carabine. Arrestato in quanto gravemente indiziato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi. I poliziotti della Sezione Volanti, durante l'attento servizio di controllo del territorio, hanno fermato ed arrestato un 33enne che, a bordo di un'auto, guidava in maniera sospetta: apparso subito insofferente e nervoso, aveva sul sedile del passeggero un cappello contenente 50 dosi di sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi; addosso il ragazzo aveva 240 euro in banconote di piccolo taglio. La Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida per ogni arresto effettuato. (Rer)