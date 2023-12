Urto tra treni: Avs, da Salvini neanche una parola, scappa di fronte a problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scontro tra treni avvenuto nel ravennate dimostra l’arretratezza della nostra rete ferroviaria, un tema su cui il ministro Salvini dovrebbe avere qualcosa da dire. Di fronte a eventi del genere, questa volta per fortuna contenuti in termini di conseguenze per le persone, Salvini scappa, neanche una parola. Ha forse troppo da fare per progettare il ponte sullo Stretto?”. Lo afferma Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Trasporti della Camera.(Rin)