Roma: consiglio comunale in seconda convocazione, obiettivo ok entro sera a regolamento impianti sportivi

- Ha aperto in seconda convocazione, con 18 consiglieri presenti, la seduta odierna dell'Assemblea capitolina per provare ad approvare entro le 19 di oggi il regolamento sugli impianti sportivi comunali. Il documento, che sta incontrando numerosi ostacoli, con il numero legale in Aula Giulio Cesare venuto meno a più riprese, prevede una rimodulazione al ribasso dei costi per la concessione degli impianti in caso di eventi: la rimodulazione crea fasce di prezzo più alte per le strutture centrali e costi calmierati per quelle in periferia, inoltre istituisce, in particolare per gli impianti del centro storico, il riconoscimento al Comune di una percentuale sui biglietti. (Rer)