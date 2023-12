Ucraina: Tajani, parere favorevole per avvio negoziati, chiediamo tempi più rapidi anche per Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio Affari esteri di Bruxelles "abbiamo dato parere favorevole all'avvio dei negoziati per l'adesione all'Ue dell'Ucraina, che richiede ovviamente tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. "Abbiamo preso atto della positiva decisione da parte Ucraina di dare nuove norme per la tutela della minoranza ungherese, cosa che ho richiesto da parecchi anni, da quando ero presidente del Parlamento europeo", ha poi aggiunto. "Nello stesso tempo, chiediamo che si lavori per l'adesione in tempi più rapidi dei Paesi dei Balcani e che si avvii la procedura per la Bosnia Erzegovina", ha concluso Tajani. (Beb)