Lazio: assessore Sviluppo economico, interventi Fesr per rendere territori competitivi

- Per quanto riguarda gli interventi del Programma Fesr Lazio 2021-2027 si tratta "di progetti per rendere i territori competitivi da punto di vista funzionale, amministrativo ed economico" e che sono nati con uno "spirito di intervento che è la condivisione con i territori". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico del Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della presentazione delle Strategie Territoriali Pr Fesr Lazio 2021-2027 in corso nella sede della Regione Lazio a Roma. Si tratta di finanziamenti "per lo sviluppo economico e la rigenerazione urbana, l'innovazione e l'efficientamento energetico: tutto quello che può rendere i territori competitivi dal punto di vista funzionale, amministrativo ed economico", ha spiegato. "Sono state le città a proporre i progetti e le priorità, che sono state condivise con il territorio nel corso di 72 incontri collegiali e bilaterali: un lavoro di condivisione e partenariato", ha aggiunto. (segue) (Rer)