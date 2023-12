Lazio: assessore Sviluppo economico, interventi Fesr per rendere territori competitivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i fondi "saranno erogati in due fasi partendo da Roma Capitale, firmeremo convenzioni da qui alla prossima settimana - ha sottolineato -. La prima trance da 85 milioni, di cui 67 in opere pubbliche". Progetti che "devono essere conclusi entro 31/12 del 2028 e, quelli ammessi dal finanziamento per la prima fase, dovranno essere appaltati entro 18 mesi dalla stipula della convenzione: tempi sfidanti". Dei fondi, 70 milioni andranno al Comune di Roma per progetti ad Ostia, nel Municipio X e per il Rome Technopole nel Municipio IV. "Per la Regione è estremamente importante - ha concluso Angelilli -. Il progetto del Rome Technopole, infatti, è uno strumento che farà fare al sistema Italia uno scatto di 10 anni in avanti in termini di ricerca e formazione delle competenze". (Rer)