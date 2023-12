'Ndrangheta: rilasciato in Germania Francesco Aracri, “il padrino di Muenster”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rilasciato per ordine della procura di Hamm Francesco Aracri, “il padrino di Muenster”, un importante esponente della 'Ndrangheta arrestato nella città del Nordreno-Vestfalia a giugno scorso in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dall'Italia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” aggiungendo che, secondo la procura di Hamm, “le autorità italiane non hanno fornito sufficienti dettagli sulle accuse” contro lo 'ndranghetista. In particolare, le domande avanzate dalla magistratura tedesca sono rimaste “senza risposta”. Pertanto, il detenuto è stato rilasciato dalla custodia in attesa dell'estradizione. Aracri, noto come Franco, è stato arrestato nel quadro dell'operazione contro la criminalità organizzata calabrese disposta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro. Svoltasi in diversi Paesi, l'azione ha avuto un bilancio di 41 arresti su 123 indagati. Coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l'inchiesta si è concentrata sui “papaniciari”, clan della 'Ndrangheta di Papanice in provincia di Crotone. Gli indagati sono sospettati tra l'altro di frode, concorrenza sleale, estorsione e omicidio. Aracri era accusato di appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. L'uomo era da anni nel mirino delle magistrature di Italia e Germania, dove secondo Gratteri la 'Ndrangheta ha la più vasta presenza fuori dal Paese di origine. (segue) (Geb)