'Ndrangheta: rilasciato in Germania Francesco Aracri, “il padrino di Muenster” (2)

- In particolare, per gli inquirenti tedeschi, “il padrino di Muenster” era tra i più importanti esponenti della criminalità organizzata calabrese in Germania. Con altri nove 'ndranghetisti, Aracri avrebbe formato il “Crimine di Germania”, organo competente a mediare tra gli interessi dei clan calabresi in territorio tedesco. Per gli inquirenti, la 'Ndrangheta non ha un organismo del genere fuori dall'Italia in nessun altro Paese europeo. Secondo diversi testimoni, Aracri sarebbe vicino a Nicolino Grande Aracri, capo dell'omonima 'ndrina di Cutro condannato per omicidio all'ergastolo nel 2019 che aveva stretti legami con la Germania. In questo Paese dagli anni '70, “il padrino di Muenster” sarebbe stato uno dei più importanti referenti della 'Ndrangheta, per cui avrebbe svolto attività di riciclaggio di denaro dagli anni Novanta. (segue) (Geb)