'Ndrangheta: rilasciato in Germania Francesco Aracri, “il padrino di Muenster” (3)

- Informazioni di rilievo su Aracri sarebbero state fornite da Gaetano Aloe, figlio di Nicodemo, boss di Cirò ucciso nel 1987 da un clan rivale. Arrestato nel 2018 e condannato a 13 anni di carcere, Gaetano Aloe è collaboratore di giustizia da marzo scorso. Durante le sue deposizioni, il pentito ha raccontato di aver viaggiato con A. in Belgio dove i due hanno acquistato un chilogrammo di cocaina, poi fatta giungere dalla Germania in Calabria su degli autobus. Inoltre, risulta che Aracri era in regolare contatto da 20 anni con Domenico Giorgi, uno 'ndranghetista di Erfurt arrestato a maggio scorso in Portogallo durante l'operazione “Eureka” contro la criminalità organizzata calabrese. Giorgi è accusato di aver gestito un'estesa rete di riciclaggio di denaro. I due arrestati compaiono poi nell'indagine “Fido”, condotta dalla procura di Gera sugli investimenti della 'Ndrangheta in Germania fino all'interruzione nel 2006. Per far luce su questo stop, il parlamento della Turingia ha istituto una commissione d'inchiesta al fine di chiarire se all'origine della decisione vi fossero legami tra politica, magistratura e forze di polizia del Land con la criminalità organizzata calabrese. (segue) (Geb)