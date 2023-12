'Ndrangheta: rilasciato in Germania Francesco Aracri, “il padrino di Muenster” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i contatti di Aracri figura un cittadino tedesco noto come 2esperto in transazioni bancarie e frodi online". Insieme al fratello del “padrino di Muenster”, Salvatore, il tedesco avrebbe investito i proventi delle 'ndrine mediane un complesso sistema di frode. Indagato dalla Dda e ricercato con mandato di arresto europeo, Salvatore Aracri si è consegnato volontariamente alla polizia di Stoccarda nella giornata successiva all'arresto del fratello. Accusato di appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro, Salvatore Aracri ha accettato la procedura di estradizione semplificata ed è stato trasferito in Italia. Agli inquirenti tedeschi, Francesco Aracri aveva dichiarato di non comprendere le ragioni del suo arresto, essendo stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa nel Paese di origine nel 2015. (Geb)