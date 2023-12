Ucraina: Kuleba, unità e credibilità Ue dipendono da decisione apertura negoziati adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui la Commissione europea non prende una decisione sull'apertura dei colloqui sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, saranno minati i principi della credibilità e l'unità dell'Unione. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Vengono minati due principi fondamentali che rendono l'Unione europea speciale nel mondo: l'unità e la credibilità", ha detto il diplomatico, aggiungendo che si tratta dei principi di "grandezza storica". "Per l'Ucraina, e l'ho detto molto apertamente oggi ai miei colleghi, sarà un'enorme demotivazione per il popolo ucraino, ma non avrà un impatto sulla nostra volontà di difendere il Paese", ha sottolineato Kuleba. Infine, il ministro ha ribadito che "le questioni in gioco sono la prosperità e la sicurezza dell'intera Unione europea". (Kiu)