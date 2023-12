© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla lettera aperta del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte "mando un bacio". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del convegno "Il sistema abitativo cambia passo" in corso a Milano, rispondendo a chi le ha chiesto in merito alla lettera di Conte pubblicata da Repubblica, nella quale chiede il "licenziamento" per Andrea Delmastro, la stessa Santanchè e Vittorio Sgarbi. (Rem)