Ucraina: Tajani, dopo legge minoranza ungherese auspico passi avanti da Budapest su adesione

- La decisione di Kiev di approvare una norma che rispetti la lingua e la minoranza ungherese in Ucraina potrebbe aprire a un passo avanti per l'ingresso dell'Ucraina in Ue. È questo l'augurio che il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso nel corso di un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Mi auguro che da parte ungherese si possa compiere un passo in avanti anche dopo la decisione ucraina di garantire la libertà di insegnamento e rispetto della lingua ungherese da parte della minoranza che vive in Ucraina", ha dichiarato ai giornalisti. "Mi auguro che questo messaggio da parte di Kiev possa essere apprezzato da parte di Budapest, e che si possa procedere con una posizione favorevole da parte di Budapest verso la nostra posizione", ha concluso. (Beb)