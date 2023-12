Speciale difesa: Ucraina, Tajani, aiuto al Paese resta una delle nostre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza all'Ucraina rimane una delle priorità per l'Italia. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un'intervista concessa all'agenza di stampa "Rbc Ucraina". "Le priorità del nostro governo restano invariate: mantenere un sostegno incrollabile e costante all'Ucraina, al suo popolo e alla sua legittima autodifesa", ha detto Tajani. Allo stesso tempo, l'Italia "esercita la massima pressione sulla Russia per creare le condizioni adatte a un serio negoziato per una pace giusta, duratura e inclusiva". Tajani ha spiegato che questo significa "cercare una soluzione che rispetti la libertà, le prerogative sovrane e la dignità dell'Ucraina". (Kiu)