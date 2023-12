Speciale difesa: legge Bilancio, Tajani, conterrà ulteriori interventi per comparto Sicurezza-Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge di Stabilità conterrà ulteriori interventi per il comparto Sicurezza-Difesa e per il soccorso pubblico. Si tratta di circa 100 milioni che con l'emendamento del governo andranno a sostenere le misure annunciate nell'incontro tra l'esecutivo e i rappresentanti di Forze armate e Forze di Polizia. Fatti concreti che attuano gli impegni per i quali c'è stata una forte iniziativa di Forza Italia. Si tratta di soldi per attuare il principio della specificità del comparto, con risorse aggiuntive in busta paga, di altre risorse per la tutela sanitaria del popolo in divisa, di finanziamenti per la previdenza dedicata, una storica battaglia di Forza Italia a beneficio del personale di Forze armate e Forze di Polizia". E' quanto afferma, in merito alla legge di Bilancio, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "Tutto ciò si aggiunge alle cospicue risorse già contenute in legge di stabilità per in rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego e quindi anche di quelli di Forze armate, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco - aggiunge Tajani -. Forza Italia ha sempre fatto una priorità dell'attenzione di chi ogni giorno è in prima linea nella difesa della legalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini". (Rin)