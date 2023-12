Speciale difesa: Barelli, FI mantiene impegni, 100 milioni di euro per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha previsto di stanziare circa 100 milioni per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Si tratta di un risultato di Forza Italia che da sempre si batte per la tutela di chi ogni giorno è in prima linea per difendere la sicurezza dei cittadini". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che prosegue: "Risorse aggiuntive in busta paga, che attuano il principio della specificità del comparto, stanziamenti per la tutela sanitaria e la previdenza dedicata si aggiungono a quanto già era previsto nella legge di Bilancio per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e quindi anche di quelli di Forze armate, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco. Un altro impegno mantenuto nei confronti dei cittadini. Come sempre, Forza Italia passa dalle parole ai fatti". (Com)