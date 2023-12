Speciale difesa: Nevi (FI), fondi a sostegno per garantire tranquillità al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La sicurezza "è da sempre una battaglia storica di Forza Italia. Per questo, in linea con quanto sempre ha sostenuto il nostro presidente Berlusconi, nella legge di Stabilità vi saranno ulteriori interventi per il comparto Sicurezza-Difesa e per il Soccorso pubblico. Circa 100 milioni che andranno a sostenere le misure annunciate nell'incontro tra l'esecutivo e i rappresentanti di Forze armate e Forze di polizia". E' quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. "Fatti concreti che onorano gli impegni presi e su cui c'è stata una forte spinta di Forza Italia - continua il parlamentare -. Perché la tranquillità dei cittadini, la sicurezza delle nostre città, la lotta alla mafia e al terrorismo non possono essere trascurate e con loro l'importanza di un sostegno vero e concreto ai nostri uomini e donne che quotidianamente la garantiscono con il loro importante lavoro". (Com)