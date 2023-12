Francia: il liceo musulmano Averroe di Lille non riceverà più fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Prefettura della regione francese Hauts-de-France ha annunciato la fine dei sovvenzionamenti pubblici al liceo musulmano Averroe di Lille. Come riferisce il quotidiano "Le Parisien", la decisione è stata presa da una commissione educativa, creata dopo un rapporto della prefettura sul funzionamento dell'istituto, che conta in tutto circa 400 studenti. Il liceo, nato nel 2003 e considerato tra i migliori della regione, è accusato di proporre ai suoi studenti dei programmi che non sono in linea con quelli del ministero dell'Istruzione. Tra questi, ci sono anche gli scritti dell'imam Hassan Iquiossen, figura vicina ai Fratelli musulmani espulsa lo scorso anno dalla Francia. L'Averroe è inoltre accusato di aver ricevuto sovvenzionamenti dal Qatar. (Frp)