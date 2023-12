Violenza donne: report Polizia, nel 2023 in calo atti persecutori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 si registra un decremento del 13 per cento dei reati relativi ad atti persecutori, il cosiddetto stalking, che sono stati 12.491 a fronte dei 14.326 dell’analogo periodo nel 2022. L’incidenza delle vittime donne si attesta al 74 per cento in entrambi i periodi. E' quanto si legge nel report "Il punto-Il pregiudizio e la violenza contro le donne", a cura del Servizio analisi criminale della Polizia di Stato. Considerando il più ampio arco temporale gennaio 2021 - settembre 2023, e analizzando i dati relative alle vittime, risultano sempre predominanti quelle di genere femminile (ancora il 74 per cento); di queste, il 96 per cento sono maggiorenni, mentre l’88 per cento è di nazionalità italiana. Anche nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi - prosegue il report -, i dati del periodo gennaio- settembre 2023 evidenziano un decremento, passando a 16.599 casi a fronte dei 18.843 dell’analogo periodo nel 2022 (-12 per cento), mentre l’incidenza delle vittime di genere femminile si attesta all’81 per cento in entrambi i periodi. Per ciò che attiene al periodo gennaio 2021 - settembre 2023, le vittime di genere femminile risultano di gran lunga le più colpite facendo registrare un valore pari all’82 per cento del totale; di queste, il 93 per cento sono maggiorenni e il 76 per cento è di nazionalità italiana.(Rin)