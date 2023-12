Incendio ospedale Tivoli: direttore Asl Roma 5, indagine interna ma aspettiamo magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rifiuti all'esterno dell'ospedale di Tivoli da cui sarebbe partito il devastante incendio nella notte tra venerdì e sabato che ha causato la morte di tre persone "erano in un doppio punto di raccolta" e "avrebbero dovuto essere chiusi in un gabbiotto o container". Lo ha detto il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Santonocito, uscendo questa mattina dal plesso ospedaliero San Giovanni Evangelista. "Bisognerà accertare, lo farà la magistratura, se il container fosse chiuso o se i rifiuti fossero debordanti, e anche perché non sono stati ritirati dalle ditte. Di fronte c'è il punto di ritiro e raccolta dei rifiuti ordinario, anche qui bisognerà verificare se si rispettassero" le norme previste. "Abbiamo anche un'indagine disciplinare interna - ha aggiunto Santonocito - ma ovviamente c'è un'indagine della procura e dei vigili del fuoco, che stanno indagando insieme alla polizia. Verificheremo, il perché e se, ci fossero rifiuti al posto sbagliato, come parrebbe, e perché sia successo. Ovviamente c'è un rimpallo delle responsabilità. Valuterà la magistratura, noi aspettiamo". (Rer)