Venezuela: governo apre ufficio per dare cittadinanza ad abitanti Territorio Essequibo

- Il governo del presidente Nicolas MAduro ha aperto un ufficio per concedere la nazionalità venezuelana ai residenti del Territorio Essequibo, la regione ricca di risorse naturali di cui la Guyana rivendica la sovranità. L'ufficio del Saime ("Servizio amministrativo di identificazione migrazione e stranieri"), si trova a Tumuremo, la cittadina nello Stato venezuelano di Bolivar che Maduro ha identificato come capitale provvisoria del territorio che vorrebbe rendere nuovo Stato con il nome di "Guyana Esequiba". Negli uffici, che apriranno oggi le porte al pubblico, dovrebbero potersi accogliere le richieste dei cittadini venezuelani che hanno bisogno di rinnovare i loro documenti, ma anche concedere la cittadinanza ai residenti nel territorio, anche se al momento non è chiaro quale possa essere l'iter per questo passaggio. L'apertura dell'ufficio segue la notizia di un incontro "di alto livello" fissato il 14 dicembre a San Vicente e Granadine, tra i governi di Venezuela e Guayana, proprio con l'intenzione di trovare accordi sul contenzioso. (segue) (Vec)