Russia: Uralchem invia 23 mila tonnellate di fertilizzanti gratis allo Zimbabwe

- Uralchem, società russa impegnata nella produzione di fertilizzanti, ha effettuato una consegna umanitaria in Zimbabwe di oltre 23 mila tonnellate di fertilizzanti. E' quanto ha reso noto l'ufficio stampa di Uralchem. "Un lotto umanitario di fertilizzanti di oltre 23 mila tonnellate per lo Zimbabwe è stato imbarcato nei porti di Riga, in Lettonia e Gand, in Belgio, ed è già in viaggio verso il porto di Beira in Mozambico. Da lì, i fertilizzanti saranno consegnati allo Zimbabwe via terra", si legge nel comunicato stampa. (Rum)