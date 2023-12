Violenza donne: report Polizia, nel 2023 in calo episodi violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trend in diminuzione si registra per la violenza sessuale in tutte le sue forme, che diminuisce del 12 per cento, passando dai 4.909 episodi del periodo 2022 ai 4.341 dell’analogo periodo del 2023. E' quanto emerge dal report "Il punto-Il pregiudizio e la violenza contro le donne", a cura del Servizio analisi criminale della Polizia di Stato. Disaggregando i dati per genere, continuano a risultare predominanti le vittime femminili, che nella fattispecie raggiungono l’incidenza più elevata nell’ambito dei reati spia, con il 91 per cento. Nell’arco temporale gennaio 2021 - settembre 2023 le vittime donne si attestano al 91 per cento; di queste - continua il report -, il 29 per cento sono minorenni e il 78 per cento risulta di nazionalità italiana.(Rin)