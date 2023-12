Roma: controlli dei carabinieri nelle periferie, 5 persone arrestate e 2 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno anche arrestato un 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un acquirente. Recuperati, in totale, 102 grammi della stessa droga che l’uomo aveva occultato in una vicina aiuola. Un 31enne romano, invece, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. I carabinieri hanno sorpreso un 36enne di Frascati mentre cedeva, unitamente a due minorenni, alcune dosi di cocaina ad un assuntore. L’uomo è stato arrestato mentre i minori sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle attività, i militari hanno anche sanzionato un giovane trovato in possesso di modica quantità di cocaina, per uso personale. Gli arresti sono stati convalidati. (Rer)