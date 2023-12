Milano: Sala, sulla sicurezza sul lavoro non si fa abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tragico incidente sul lavoro in cui un operaio è morto dopo essere stato colpito da una cassaforma metallica, al decimo piano di un cantiere edile all'angolo tra via Raffaele Parravicini e via Sammartini, questa "è l'ennesima tragedia. Continuiamo a fare richiami sulla sicurezza però evidentemente non si fa abbastanza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro "Il Patto per il Lavoro di Milano nel Ventennale della Legge Biagi", in corso a Palazzo Reale. Per il primo cittadino, "vanno bene i protocolli, va bene tutto, però certamente c'è da fare di più. Mi ricordo quello che avevamo fatto a Expo: non era semplicemente un protocollo, era una vigilanza continua dei lavori - ha aggiunto Sala -. Ora capisco che la complessità di cui stiamo parlando è molto più ampia però evidentemente c'è qualcosa che non va". (rem)