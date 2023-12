Belgio: Lockheed Martin presenta al governo il primo F-35A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lockheed Martin (Lmt) ha presentato al governo belga il primo F-35A Lightning II destinato al Belgio durante una cerimonia presso l'impianto di produzione degli F-35 di Fort Worth. Lo riporta un comunicato di Lockheed Martin. L'evento rappresenta una tappa significativa nella storia dell'Aeronautica belga e rafforza l'alleanza con un alleato chiave nella Nato. "L'introduzione dell'F-35 nell'Aeronautica militare belga ci consentirà di continuare a svolgere tutte le missioni dei prossimi decenni, in collaborazione con i nostri alleati e partner della Nato, dell'Ue e non solo", ha commentato il capo della Difesa delle Forze armate belghe, ammiraglio Michel Hofman. A partire dalla solida eredità dell'F-16, l'F-35 garantirà la nuova generazione della forza aerea, in grado di assicurare la capacità dell'Aeronautica militare belga di adempiere alle missioni Nato e proteggere gli interessi chiave dell'alleanza. L'F-35, che rappresenta la più avanzata soluzione per la sicurezza del XXI secolo, connetterà asset di vari domini consentendo di accrescere la consapevolezza situazionale del Belgio e dei suoi alleati chiave in Europa. (segue) (Com)