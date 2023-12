Belgio: Lockheed Martin presenta al governo il primo F-35A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci congratuliamo con il Belgio per questo importante traguardo", ha dichiarato il tenente generale Mike Schmidt, funzionario esecutivo del Joint Program Office dell'F-35. "La crescita dell'F-35 in Europa rafforza le partnership internazionali, l'interoperabilità e la capacità di combattimento e mette in evidenza l'importanza del velivolo come deterrente contro potenziali avversari". "Grazie a capacità, connettività e interoperabilità che non hanno uguali, il velivolo di quinta generazione F-35 consentirà all'aeronautica belga di mantenere un vantaggio rispetto alle minacce per i decenni a venire", ha dichiarato Greg Ulmer, vicepresidente esecutivo di Lockheed Martin Aeronautics. "Il traguardo di oggi non sarebbe stato possibile senza la stretta collaborazione e i contributi chiave dei nostri importanti partner del governo e dell'industria belga", ha aggiunto Ulmer. (segue) (Com)