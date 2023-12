Belgio: Lockheed Martin presenta al governo il primo F-35A (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia hanno partecipato alti dirigenti governativi e militari del Belgio e degli Stati Uniti. Il programma del Belgio prevede 34 F-35A. Il primo velivolo, designato AY-01, sarà consegnato all'Aeronautica belga il prossimo anno e sarà assegnato alla Luke Air Force Base, in Arizona, dove si svolge l'addestramento internazionale dei piloti e dei manutentori dell'F-35. L'F-35 contribuisce a creare anche opportunità di lavoro ad elevata professionalità e di lungo termine per il Belgio. Attraverso il programma Esi (Essential Security Interest), Lockheed Martin metterà a disposizione tecniche di produzione all'avanguardia e porterà vantaggi che consentiranno di ampliare le competenze e le conoscenze dell'industria belga e offrire posti di lavoro ad elevato contenuto tecnologico alla popolazione belga per i decenni a venire. Attualmente gli F-35 operano da 31 basi in tutto il mondo. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato oltre 980 F-35, ha formato più di 2.250 piloti e 15.125 manutentori, e la flotta di F-35 ha superato le 768.000 ore di volo cumulative. Lockheed Martin continua a lavorare al fianco degli operatori dell'F-35 per garantire agli alleati la capacità di tenere il passo con l'evolvere delle minacce. (Com)