Pd: Calenda, "ma anche" è sempre stata sua posizione netta

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Io non credo che la posizione del Pd sulle crisi geopolitiche sia cambiata: con gli ucraini che combattono, ma anche per la pace che vuole Putin. Contro Hamas, ma anche con chi fa le manifestazioni contro Israele, dimenticando di nominare Hamas. E c'è una coerenza di fondo trasversale. Esempi: per il green, ma anche per l'Ilva a carbone gestita dallo Stato. Per il superbonus, ma anche per più soldi alla sanità, ai dipendenti pubblici, il taglio del cuneo, la scuola, l'Irpef, il reddito di cittadinanza. Per l'abolizione delle accise, ma anche per l'abolizione dei sussidi ai combustibili fossili. Per la liberalizzazione delle bollette, ma anche contro la 'tassa Meloni' che prevede la liberalizzazione delle bollette. Per la responsabilità di budget, ma anche per 24 miliardi in più di deficit. La posizione del Pd è sempre stata netta e costante: 'ma anche'". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)