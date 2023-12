Serbia-Montenegro: da oggi in funzione operazioni di pagamento diretto tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi le transazioni tra i cittadini e le imprese di Serbia e Montenegro possono essere realizzate in modo diretto, più veloce e più economico grazie all'entrata in funzione delle operazioni di pagamento diretto stabilite tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il governatore della Banca nazionale serba (Nbs) Jorgovanka Tabakovic, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Tabakovic ha spiegato che a partire da oggi la Universal Capital Bank di Podgorica è diventata la prima banca montenegrina a far parte del sistema di compensazione interbancaria e internazionale al quale partecipano 12 banche commerciali della Serbia, la stessa Nbs, e sette banche commerciali della Bosnia Erzegovina, attraverso cui "potrà offrire ai clienti la realizzazione di transazioni in euro nello stesso giorno e con costi notevolmente inferiori". Il governatore ha sottolineato che in questo modo ai cittadini e all'economia del Montenegro sono disponibili i pagamenti diretti non solo con la Serbia, ma anche con i cittadini e l'economia della Bosnia Erzegovina. Poche settimane fa la Banca Centrale del Montenegro (Cbcg) aveva annunciato l'accordo con la Universal Capital Bank per operazioni di pagamento diretto tra lo stesso Montenegro, la Serbia e la Bosnia Erzegovina. (Seb)