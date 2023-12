Papua Nuova Guinea: premier Marape, nessun colloquio con la Cina su questioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Papua Nuova Guinea, James Marape, ha dichiarato oggi che il Paese insulare del Pacifico non ha avuto colloqui con la Cina su questioni relative alla sicurezza, dopo la firma di un accordo di cooperazione con l'Australia la scorsa settimana. Marape ha affermato che Papua Nuova Guinea è stata del tutto trasparente, e ha aggiunto che durante la sua visita a Pechino e l'incontro con i leader cinesi, "non c'è stata alcuna conversazione sulla sicurezza". "Manteniamo (il dialogo con la Cina) nello spazio dell'economia, per la sicurezza ci siamo rivolti ai nostri partner tradizionali", ha detto il premier durante una conferenza sugli investimenti nelle risorse a Sydney. Papua Nuova Guinea ha firmato un accordo di difesa con gli Stati Uniti a maggio, e la scorsa settimana ha siglato un accordo di sicurezza con l'Australia focalizzato sulla sicurezza interna incluso il potenziamento delle forze di polizia e del sistema giudiziario.(Res)