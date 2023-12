Siria: sale a quattro il numero di morti in bombardamento attribuito a Israele a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono rimasti uccisi nelle zone di Sayyida Zeinab e dell'aeroporto internazionale di Damasco in seguito a un bombardamento attribuito all'aviazione israeliana. Lo ha reso noto l'Osservatorio per i diritti umani siriano (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo cui il bilancio delle vittime sale così a quattro. Nell’attacco di stanotte sono rimasti uccisi anche due cittadini siriani che sorvegliavano la struttura. L'agenzia di stampa "Sana" ha comunicato che, nella notte, la contraerea siriana ha attaccato “obiettivi nemici” su Damasco e si sono sentite esplosioni in tutta la città. I caccia israeliani avrebbero operato dalle Alture di Golan, colpendo diversi obiettivi.(Lib)